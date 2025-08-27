Kerem Aktürkoğlu Türkiye'yi üzdü

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya konuk oluyor. Maçın ilk yarısı Portekiz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de oynanan mücadeleye de ilk 11’de başladı.

GOLE SEVİNMEDİ

Maçın 35.dakikasında Benfica'yı 1-0 öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye attığı golden sonra sevinmedi. Kerem, İstanbul’da oynanan mücadelede de ilk 11’de görev yapmış ve 77 dakika sahada kalmıştı.

Kerem bu sezon resmi maçlarda ilk golünü Fenerbahçe'ye attı. Sezon öncesi hazırlık maçında yine sarı lacivertli takıma gol atmıştı. Ayrıca Fenerbahçe ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler & grup aşaması) yabancı bir ekibin formasıyla bir Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu oldu