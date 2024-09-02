Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz buzları eritti

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 5-1'lik farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürerek bu kararının meyvelerini topladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE BARIŞ ALPER YILMAZ ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Adana Demirspor karşısında Kerem ve Barış'ın etkili performanslarıyla galibiyete ulaşan Galatasaray'da, iki oyuncu arasındaki soğukluk tamamen ortadan kalktı.

Barış Alper Yılmaz, attığı şık golün asistini yapan Kerem Aktürkoğlu ile coşkulu bir şekilde gol sevincini paylaştı.

Uzun bir aradan sonra sosyal medyada birbirlerinin fotoğraflarını beğenen iki futbolcu, Galatasaray taraftarını da sevindirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Konyaspor deplasmanına giden milli oyuncuların fotoğrafının yer aldığı pankarta "Bizi yine siz şampiyon yapacaksınız" yazarak tribünlere astı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray'da bu sezon 6 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 2 gol ve 3 asist yaptı.

Barış Alper Yılmaz ise çıktığı 6 maçta 2 gol atarken asist katkısı yapamadı.