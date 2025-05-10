Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı ama bir ihtimal daha var

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Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yıkıldı ama bir ihtimal daha var

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasının dev maçında Benfica kendi evinde Sporting Lizbon ile 1-1 berabere kaldı.

Portekiz'de şampiyonu belirleyebilecek maçta Benfica ile Sporting Lizbon 1-1 berabere kaldı. Benfica kendi sahasında oynadığı dev maçta galip gelmeyerek büyük bir avantajı kaçırdı.

KEREM'İN GOLÜ YETMEDİ

Sporting Lizbon maçın 4.dakikasında Trincao ile öne geçerken Benfica milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun 63. dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı.

Her iki takımda son haftaya girerken 79 puanda. Ancak Sporting Lizbon'un averaj olarak Benfica'ya üstünlüğü var. Son maçlarda Sporting, Vitoria Guimaraes ile karşılaşırken Benfica Braga deplasmanında olacak.

Braga şampiyonluk için hem kazanacak hem de Sporting Lizbon'un puan kaybını bekleyecek.

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