Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün kupa sevinci

Kaynak: Haber Merkezi

Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica Portekiz Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon’u penaltılarda devirerek kupanın sahibi oldu.

Portekiz'de kupa heyecanı yaşandı. Lig Kupası finalinde ülkenin iki dev takımı Sporting ve Benfica karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta Benfica, Schjelderup 29. dakikada öne geçerken Sporting, Gyökeres'in penaltı golüyle 43. dakikada beraberliği sağladı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona ererken penaltı atışlarına gidildi. Benfica, penaltılarda Sporting Lizbon karşısında 7-6'lık üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

KEREM AKTÜRKOĞLU PENALTIYI KULLANDI

Kerem Aktürkoğlu kullandığı penaltıyı gole çevirirken Benfica'da diğer penaltı atışlarında Di Maria, Amdouni, Otamendi, Sanches, Barreiro ve Florentino başarılı oldu. Sporting'de Trincao'nun atışını kaleci Trubin çıkararak takımına kupayı kazandırdı.

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