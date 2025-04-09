Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur!

Portekiz Süper Ligi'nde 28. haftada oynanan karşılaşmaların sona ermesinin ardından haftanın takımı da açıklandı.
Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.
Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu.
Kerem Aktürkoğlu’ndan ‘zulüm’ paylaşımı
Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
PORTEKİZ LİGİ'NDE 28. HAFTANIN EN İYİ 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).