Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur!

Portekiz'in Benfica takımında mücadele eden milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü Portekiz Premier Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Portekiz Süper Ligi'nde 28. haftada oynanan karşılaşmaların sona ermesinin ardından haftanın takımı da açıklandı.

Benfica'da forma giyen milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, haftanın takımına seçildi.

Benfica'nın, Portekiz Premier Ligi'nin 28. haftasında Porto'yu deplasmanda 4-1 mağlup ettği karşılaşmada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, asistleriyle dev maça damga vurmuştu.

Kerem Aktürkoğlu’ndan ‘zulüm’ paylaşımıKerem Aktürkoğlu’ndan ‘zulüm’ paylaşımı

Benfica, 68 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

PORTEKİZ LİGİ'NDE 28. HAFTANIN EN İYİ 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Hornicek (Braga), Wagner Pina (Estoril Praia), Drame (CF Estrela Amadora), Otamendi (Benfica), Frimpong (Moreirense), Orkun Kökçü (Benfica), Aursnes (Benfica), Zalazar (Braga), Lacximicant (Estoril Praia), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Pavlidis (Benfica).

Son Haberler
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
CHP'nin olağanüstü kurultayı hakkında karar! İptal edilmesi istenmişti
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Körfezli taekwondocu Hamza Uzun Genç, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Muşspor ve Plevnespor'lu oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Pendikspor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti
Boluspor, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti