Kerem Aktürkoğlu vergi rekortmeni oldu

Galatasaray’dan ayrılıp gittiği Benfica ile Portekiz’de harikalar yaratan Kerem Aktürkoğlu bu sefer ilginç bir konu ile gündeme geldi.

Türkiye’deki ikametgahı ailesinin de yaşadığı Kocaeli olan Kerem Aktürkoğlu şehrin gelir vergisi rekortmenleri arasına girdi.

24 MİLYON 297 BİN LİRA VERGİ ÖDEDİ

Yıldız futbolcu 2023 yılında ödediği 24 milyon 297 bin lira vergi ile Kocaeli’de en çok vergi veren ikinci isim oldu.

BİRİNCİ SIRA AÇIKLANMADI

Listenin ilk sırasındaki isim kendi isteği nedeniyle açıklanmazken üçüncü ise Koruma Şirketler Gurubu yönetim kurulu başkanı Vefa İbrahim Aracı oldu. Aracı 2023 23 milyon 651 bin lira vergi ödedi.