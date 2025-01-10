Kerem Aktürkoğlu’na büyük şok! Hocası son kararını verdi

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Kerem Aktürkoğlu’na büyük şok! Hocası son kararını verdi

Benfica’da son 1 aydır formunda ciddi düşüş olan Kerem Aktürkoğlu Porekiz’de tepkilerin odağına yerleşti. Milli oyuncunun hocasının verdiği son karar büyük şok etkisi yarattı.

Benfica’da sezon başında oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Kerem Aktürkoğlu, son dönemde ise büyük formsuzluk yaşıyor. Portekiz devinde 7 Aralık’tan bu yana gol atamayan milli oyuncu basında eleştirilerin odağında yer aldı. Portekiz basını, gol atamamasına rağmen ısrarla Kerem’i oynatmaya devam eden Teknik Direktör Bruno Lage'ye de sert eleştiriler yöneltmişti.

A Bola'da yer alan habere göre, Benfica'da forma şansı bulamayan Andreas Schjelderup için en iyi opsiyonun kiralama formülü olduğu düşünülüyordu. Ancak Norveçli futbolcu, Braga maçındaki performansıyla takımda oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Benfica'nın bu performans sonrası Schjelderup'u takımda tutma kararı alması bekleniyor. Haberde Andreas Schjelderup'un Kerem Aktürkoğlu'na rakip olabileceği ve milli futbolcunun yerini tehdit ettiği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 22 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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