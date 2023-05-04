Kerem Aktürkoğlu'na İtalyan Devi kancası

Fatih Terim döneminde takıma katılan ve Okan Buruk'un da vazgeçilmezleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan teklifleri artmaya devam ediyor.

Kerem Aktürkoğlu'na İtalyan Devi kancası

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Bu sezon birçok oyuncusunu parlatan sarı-kırmızılılarda futbolcular için teklifler gelmeye başladı.

İTALYAN DEVİ MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE
Hürriyet'in haberine göre, yükselişi devam eden Kerem Aktürkoğlu için İtalyan dev Milan'ın, Galatasaray ile görüşme yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Fatih Terim döneminden beri takımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un da ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden oldu. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Kerem için Milan'ın 15 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

18 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI
Galatasaray tarihinde oyuncu satışından elde edilen en yüksek bonservis bedeli Badou Ndiaye'nin Stoke City'e 16 milyon euroluk transferi olmuştu. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 10 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.

Öne Çıkanlar
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Son Haberler
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı Güncel
Bilal Erdoğan'ın lüks yattaki kuzu çevirme partisinde yanındaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı Magazin
Hazar Ergüçlü gönlünü bakın hangi ünlü şarkıcıya kaptırdı
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı Güncel
Suriyeli din adamından Erdoğan’a oy verin fetvası. Oy kullanacak Suriyelilere çağrı yaptı
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor Güncel
Yılanlar etrafı sardı. Köylüler adım atacak yer bulamıyor
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı Güncel
34 milyon bandrolsüz makaron ele geçirildi: 4 gözaltı
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor Sağlık
Uzmanı açıkladı: C vitamini cildin yenilenmesini sağlıyor
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis Güncel
Manisa'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis