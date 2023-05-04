Kerem Aktürkoğlu'na İtalyan Devi kancası

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Bu sezon birçok oyuncusunu parlatan sarı-kırmızılılarda futbolcular için teklifler gelmeye başladı.

İTALYAN DEVİ MİLLİ YILDIZIN PEŞİNDE

Hürriyet'in haberine göre, yükselişi devam eden Kerem Aktürkoğlu için İtalyan dev Milan'ın, Galatasaray ile görüşme yapmaya hazırlandığı aktarıldı. Fatih Terim döneminden beri takımda bulunan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Okan Buruk'un da ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden oldu. Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan Kerem için Milan'ın 15 milyon euro'luk bir teklif yapmayı düşündüğü belirtildi.

18 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Galatasaray tarihinde oyuncu satışından elde edilen en yüksek bonservis bedeli Badou Ndiaye'nin Stoke City'e 16 milyon euroluk transferi olmuştu. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 resmi maçta 10 gol atıp 8 asistlik katkı sağladı.