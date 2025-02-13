Kerem Aktürkoğlu’na Süper Lig’den takım arkadaşı geliyor

Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica şimdiden sezon sonu transfer çalışmalarına başladı. Portekiz basınında çıkan habere göre milli oyuncunun yeni takım arkadaşı Süper Lig’den gelebilir.

Gelen haberlere göre, Portekiz devi Trabzonspor’un oyuncusu Pedro Malheiro ile ilgileniyor. Malheiro için bordo mavililerin yüksek bonservis isteyebileceği belirtiliyor.

Malheiro bu sezon Trabzonspor formasıyla 26 maça çıktı. Portekizli futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.