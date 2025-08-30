Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferinde oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varırken, resmi açıklamanın yapılması için geri sayıma geçilmişti. Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu'nun ismini UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazmak isterken, Galatasaray'ın Benfica ile yaptığı anlaşmada yer alan madde sayesinde buna engel olabileceği ileri sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferini resmen tamamlamaya hazırlanuıyor. Sarı-lacivertliler, Benfica forması giyen oyuncu için yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Bu sırada Benfica'nın da transfer açıklamasında belirttiği "Galatasaray'ın ön alım hakkı" konusunda ilginç gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KEREM AKTÜRKOĞLU'NDA DARBE VURABİLİR

Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Galatasaray'ın sözleşmeye eklettiği madde gereği söz hakkı var. Benfica eğer oyuncunun satışına izin verecekse teklif edilen değer karşılığında söz hakkı Galatasaray'a sunuluyor.

Galatasaray, cevap hakkını son güne kadar korursa Fenerbahçe, Kerem'i Avrupa listesine yazamıyor. Eğer Benfica bu maddeyi uygulamazsa, Galatasaray'a tazminat ödemek zorunda.

Sarı-kırmızılıların, 5 günlük cevap hakkının ne zaman kullanılacağına başkan, teknik heyet ve yöneticiler karar verecek.

