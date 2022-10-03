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Galatasaray'ın yıldızından flaş gönderme: Bu da geçer

Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 22:44
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Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı paylaşım geldi

Galatasaray'ın yıldızından flaş gönderme: Bu da geçer
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2020 yılında kendi attığı bir tweeti retweetleyen Kerem'in paylaşımında, "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıttıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma; Bu da geçer." ifadeleri yer aldı.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 8 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

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