Kerem Aktürkoğlu’ndan derbi öncesi flaş mesaj

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Kerem Aktürkoğlu’ndan derbi öncesi flaş mesaj

Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu eski takımını unutmadı. Yıldız oyuncu derbi öncesi Galatasaray’a başarılar diledi.

Süper Lig’in 6. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide karşılaşacak. Tüm taraftarlar maça saatler kala derbi havasına girdi. İki kulüp hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Derbi öncesinde Galatasaray 15 puanla ligin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe ise rakibini 2 puan geriden takip ediyor.

KEREM’DEN FLAŞ DERBİ MESAJI

Dev maça saatler kala ortaya çıkan bir ayrıntı dikkat çekti. Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu eski takımını unutmadı. Yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yorum yazarak Galatasaray’a başarılar diledi.

Kerem’in yaptığı yorum sarı kırmızılı taraftarları adeta mest etti.

Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euroya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 2 maçta 2 gol attı. Kerem’in takıma hızlı bir şekilde adapte olması Portekizli taraftarı kendisine hayran bıraktı.

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