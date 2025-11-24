Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 geriden gelerek 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu Kerem Aktürkoğlu'na derbi maç soruldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nun çıkışında bir muhabirin 'Galatasaray derbisinde gol var mı?' sorusuna yanıt veren Kerem Aktürkoğlu, 'İnşallah' diyerek takım otobüsüne yöneldi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez ezeli rakip formasıyla eski takımına karşı mücadele edecek olan Kerem Aktürkoğlu'nun derbi performansı şimdiden futbolseverler arasında merak uyandırdı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda konuk edecek.