Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray camiasından tepkiler görmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilere katılmak için gün sayan milli oyuncunun, sürpriz görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 25 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katması beklenen milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde Galatasaray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildiGalatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

c.jpeg

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

KEREM AKTÜRKOĞLU TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTI

Kerem'in, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidiTHY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...

Son Haberler
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Hafızayı uçuran iki baharat! Beyni çelik gibi yapıyorlar
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Emlakçıya kan donduran itiraf! İhbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Sosyetede bomba ayrılık! Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu boşandı: Sebebi ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtti
Sosyetenin ünlü çifti boşandı: Sebebi 'Yok Artık' dedirtti...
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme ve DGS sonuçları açıklandı