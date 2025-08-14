Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Fenerbahçe'ye transferi artık an meselesi olan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın 25 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro da bonusla Benfica'dan kadrosuna katması beklenen milli sol kanat, bu transfer kesinleştiğinde Galatasaray'da forma giydiği dönemde kendisine yakın gördüğü kulüp personeli ve bazı eski futbolcuları aradı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TELEFON GÖRÜŞMELERİ YAPTI

Kerem'in, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

