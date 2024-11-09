Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'ye destek

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Tottenham maçında sakatlandı ve oyundan çıkmıştı.
UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray’ın evinde İngiliz takımı Tottenham ile oynadığı müsabakada Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.
Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendi yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcu saha kenarına sedye getirildi.
Mauro Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girmişti.
Icardi'nin sakatlanması sonrası Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan destek mesajı paylaştı.
Aktürkoğlu, "Daha güçlü geri döneceksin kardeşim, seni seviyorum" dedi.