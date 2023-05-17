Kerem Aktürkoğlu'ndan Icardi'ye flaş cevap. Taraftarlar heyecanlandı

Galatasaray'ın İstanbulspor'u mağlup ettiği maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş bir paylaşım geldi.

"ASİSTİN OLAYIM"

Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin paylaşımına dikkat çeken bir yorum bıraktı. Kerem Aktürkoğlu yorumda, "Asistin olayım" ifadelerini kullandı. Kerem'in bu yorumu bir çok kişi tarafından paylaşıldı. bu diyaloğa Galatasaray resmi sosyal medya hesabı da "Asistin olayım, gel bir sarayım…" paylaşımıyla katıldı.

İstanbulspor maçında 2 golle yıldızlaşan Icardi'nin ikinci golünün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı.

