Kerem Aktürkoğlu'ndan Okan Buruk'a imalı sözler

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kerem'in gitmesini istemiyordum ama kendisi transferi çok istedi" ifadelerine cevap veren Aktürkoğlu, şunları söyledi:

"Tabii ki herkes Avrupa'da oynamak ister ama onun belli başlı şeyleri de var. Mümkün olduğu zaman konuşacağım, zaman gelirse konuşuruz. Öyle olması gerekiyordu, öyle oldu. Tabii ki şu an mutluyum. Güzel bir sezon geçirdim. Avrupa'nın en önemli kulüplerinden birinde oynadım. Galatasaray da kalbimde her zaman. Umarım hem benim hem de Galatasaray için her şey çok güzel olur."