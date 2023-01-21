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Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş İcardi itirafı: Ona verdiğim sözü tuttum

Galatasaray- Antalyaspor mücadelesinin ardından Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 22:22
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Kerem Aktürkoğlu'ndan olay sözler

Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş İcardi itirafı: Ona verdiğim sözü tuttum
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ICARDI'YE SÖZ VERMİŞTİM"
Arjantinli yıldız Mauro Icardı'ye verdiği sözü tuttuğunu dile getiren Kerem Aktürkoğlu, şu sözleri kaydetti;

"Icardi bana gol attırıyordu, ben de söz vermiştim. Bugün ben ona gol attırdım ve sözümü tuttum. Çok güzel bir sezon geçiriyoruz, güzel bir seri yakaladık. Bugün galibiyet rekoru kırıldı galiba. Bu galibiyetleri arttırmak ve hedefimiz olan şampiyonluğu kazanmak istiyoruz."

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