Kerem Aktürkoğlu'ndan ömürlük imza

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Kerem Aktürkoğlu'ndan ömürlük imza

Geçen sezon Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan ve gollerinden sonra yaptığı sevinçten dolayı 'Harry Potter' lakabı alan Kerem Aktürkoğlu, çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile evlendi.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu geçen sezonun başından Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibiyle başarılı bir sezon geçiren ve gollerinden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle tanınan Aktürkoğlu, şampiyonluğu son haftada kaybetti ama mutluluğu buldu.

Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını elinde bir gül buketi tutarken fotoğrafı, bir tektaş yüzük ve beyaz kalp emojisiye duyuran Aktürkoğlu, çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile evlendi. Çift Kocaeli'nde bir otede hayatlarını birleştirdi.

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