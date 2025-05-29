Kerem Aktürkoğlu'ndan ömürlük imza

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu geçen sezonun başından Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibiyle başarılı bir sezon geçiren ve gollerinden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle tanınan Aktürkoğlu, şampiyonluğu son haftada kaybetti ama mutluluğu buldu.



Geçtiğimiz aylarda nişanlandığını elinde bir gül buketi tutarken fotoğrafı, bir tektaş yüzük ve beyaz kalp emojisiye duyuran Aktürkoğlu, çocuk gelişimi uzmanı Ceren Azak ile evlendi. Çift Kocaeli'nde bir otede hayatlarını birleştirdi.

