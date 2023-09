Kerem Aktürkoğlu'ndan Türk futbolcu çıkışı: Değersizleştirmeyin

Editör: Ufuk Cingöz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK'yi deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

-Güzel bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Yoğun fikstür bizi epey yordu ve yıprattı ama güzel geçtik. Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldık. Ligde de güzel gidiyoruz. Trabzonspor galibiyetinin ardından bu üç puan önemli olacaktı. Ligi de Şampiyonlar Ligi gibi güzel götürmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Yeni bir takımız. Birbirimize alışma sürecimiz var. Birbirimize alıştığımız zaman her şey daha güzel olacak. Unutulmasın ki biz, geçen senenin şampiyonuyuz. Bu özgüveni yakaladıktan sonra her şey daha farklı olacak.

-Tüm futbol izleyiclerinden tek bir ricam olacak. Çok karakterli ve yetenekli futbolculara sahibiz; ama bir şekilde Türk futbolcularını değersizleştirmek istiyorlar. Değersizleştirmeyelim. Ben veya bir başkası… Özgüven çok önemli. Saha içinde yapabileceklerini yansıtabilmek çok önemli. Bu da özgüvenden kaynaklanıyor. Türk futbolu açısından çok önemli ve kıymetli şeylerden bir tanesi bu. İnşallah bundan sonra her şey için güzel olur. Kötü performansı değerlendirebiliriz. Kime göre kötü? Takımıma saha içinde çok fazla yardım ettiğimi düşünüyorum. Hocalarımla analiz yaparken aynı şeyleri düşünüyoruz. Hatalar oluyor. Hiçbir zaman hata yapıyorum diye geri plana çekilmedim. Sürekli insiyatif alan, sahada korkmayan ve çekinmeyen bir futbolcuyum. Oyun stilimden dolayı çok top kaybediyormuş gibi gözükebiliyor. Ben deneyerek bazı şeylere sahip oldum. Buraya bu şekilde geldim. Galatasaray’daki kaptanlığa, bu seviyeye ulaşmam kolay olmadı. Buraya çabalayarak geldim.

-Bundan sonraki maçlarda gol veya asist yapamayabilirim ama benim için takım olarak bir şeyler başarmak önemli. Geçen seneki gibi bu sene de şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi’ndeki hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

-Şampiyonlar Ligi’nin güzelliği böyle güçlü ve kaliteli rakiplere sahip olmak. Sahaya çıktığımız zaman her şeyi sonuna kadar yaparak gruplardan çıkacağımıza inanıyorum. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Forma rekabeti her oyuncu için değerlidir. Ben de kaliteli futbolcularla oynadıkça, onlarla antrenman yaptıkça kendimi geliştiriyorum. Bu konuda kendimi ne kadar daha geliştirebilirim diye sınırlarımı zorluyorum. Daha fazlasını istiyorum. Onlarla oynamak benim için büyük bir keyif. Saha içinde ve dışında onlardan çok şey öğreniyorum.

"Icardi, bana çok güzel dostluk ve abilik yapıyor"

"Mauro ile saha içinde güzel bir konuşmamız oldu. Benimle ilgili çok güzel şeyler söylüyor. Hep birlikte saha içinde neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. O bana çok güzel arkadaşlık, dostluk ve abilik yapıyor. Beni çok rahatlatıyor. Ben de onu paslarımla, asistlerimle rahatlatmaya çalışıyorum. Mauro çok karakterli ve kaliteli bir futbolcu. Onunla oynamak çok büyük keyif ve gurur. Gollerde duracak gibi değil. İnşallah sonu şampiyonluk olur."