Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu'ndan kutlama mesajı gelmedi.

Sosyal medya üzerinden Zaha'nın kutlama mesajı yayınlaması ancak Kerem Aktürkoğlu'nun yayınlamaması taraftarların tepkisini çekmişti. Bu konuda Kerem Aktürkoğlu'nun ağabeyi Selim Aktürkoğlu'ndan açıklama yayınladı.

"KEREM ÇOK İYİ BİR GALATASARAYLI"

Selim Aktürkoğlu "Biz ailecek Galatasaray'ı ve Kerem'i korumak için polemiklere girmemeye çalışıyoruz. Ama bugünkü akıl ve izandan yoksun paylaşımlardan ve yorumlardan sonra bir açıklama yapmak zorundayım.

Kerem, Galatasaray'a emek vermiş, kaptanlık yapmış bir futbolcu. Mevcut kulübüne ve kulübünün taraftarlarına duyduğu sorumlulukla birlikte çok da iyi bir Galatasaraylı.

Kalbi hala takım arkadaşlarıyla ve kulübüyle atıyor. Final maçı sonrasında da kilometrelerce uzaktan soyunma odasında onlarla birlikte sevinçlerini paylaştı.

Kusura bakmayın ama Galatasaray için ter dökmüş, eski kaptanının Galatasaraylılığını sorgulamak da kimsenin haddi değil, bu da benim görüşüm. Kendi hayal alemlerinde, oluşturdukları dünyalarda Kerem'i olmadığı biri gibi konumlandırmaya çalışanlar var, biliyorum.

Ama Kerem, çok iyi bir Galatasaraylı. İsteseniz de istemeseniz de.

İşinize gelse de gelmese de..."