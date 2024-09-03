Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki ilk maçında ne yapacağı ortaya çıktı

Portekiz’in ünlü futbol kulüplerinden Benfica, Galatasaray’dan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna kattığını açıkladı. Bu transfer için Galatasaray’a 12 milyon euro ödenecek ve sonraki satıştan yüzde 10 pay verilecek.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 17 numaralı formayı giyecek olan milli futbolcu, “Benfica’nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Hemen gelip kupalar kazanmak istiyorum” dedi. Ayrıca, “Bu sezon lig şampiyonluğunu birlikte kazanacağız. Hedefim bu!” şeklinde konuştu.

Taraftarlara da seslenen Kerem Aktürkoğlu, sahada yüzde 100 performans göstereceğini ve kupalar kazanacaklarını söyledi. Harry Potter’dan esinlenerek rakiplere “expelliarmus” (Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak) büyüsü yapmak istediğini de sözlerine ekleyen Kerem, "Hedefim bu ve rakiplerime bunu yapmayı umuyorum." sözlerini sarf etti.