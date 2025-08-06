Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi an meselesi! Galatasaray detayı

Fenerbahçe bir süredir kadrosuna katmak istediği milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için resmen harekete geçti.

FENERBAHÇE'DEN İLK RESMİ TEKLİF

Sarı Lacivertliler, ilk resmi teklifini yaparak Benfica ile pazarlık masasına oturdu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için 22.5 milyon euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon euro bonus içeren bir teklifle Benfica'nın kapısını çaldı.

BENFICA'NIN CEVABI BEKLENİYOR

Fenerbahçe yönetimi, transferi bitirmeye yönelik sunduğu bu dev teklif sonrası Portekiz ekibinin vereceği cevabı beklemeye koyuldu.

GALATASARAY DA PAY ALACAK

Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışından elde edilecek kar üzerinden Galatasaray'ın yüzde 10'luk pay hakkı bulunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin sunduğu bu rakam Benfica tarafından kabul edilirse, 12 milyon Euro'ya Portekiz'in yolunu tutan Kerem'in ezeli rakibine transferinden sarı kırmızılı kulübün kasasına 1 milyon 50 bin Euro girecek.