Kerem Aktürkoğlu'nun golü ödüle aday gösterildi

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Mücadeleyi 3-3 berabere tamamlayan Cimbom, tur umudunu son haftaya taşıdı.
Galatasaray'a beraberlik golünü getiren Kerem Aktürkoğlu'nun şık golü, sosyal medyada gündem oldu.
Oyuna 60. dakikada giren Kerem, Hakim Ziyech'in asistinde Onana'nın kapattığı köşeden güzel bir gole imza attı.
Kerem'in attığı bu gol, Şampiyonlar Ligi Haftanın Golü adayları arasına girmeyi başardı.
Diğer taraftan maçı 2 gol, 1 asistle tamamlayan Hakim Ziyech de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülü adayları arasında yer aldı.