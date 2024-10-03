Kerem Aktürkoğlu’nun golüne Simeone böyle sinirlendi. Portekiz’de yine manşetlerde

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sezon başında Galatasaray’dan Portekiz ekibine giden yıldız oyuncu gollerine devam etti. Kerem, Şampiyonlar Ligi’nde takımının Atletico Madrid’i 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle taraftarlarını sevince boğdu.

SIMEONE BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın 13. dakikasında savunmanın arasına yaptığı koşu yapan Kerem, ceza sahasında topla buluştu ve attığı şut ağlarla buluştu. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ile Kerem’in golüne çok sinirlendi. Arjantinli teknik adam, savunmadaki boşluğa ve Kerem’in topla buluşup attığı gole çok sinirlendi. Simeone’nin gole tepkisi kameraya yansıdı.

Kerem Potter sahnede ???? ????



Benfica Kerem Aktürkoğlu ile öne geçiyor! pic.twitter.com/uRKtOZk0Fd — TRT Spor (@trtspor) October 2, 2024

PORTEKİZ’DE YİNE MANŞETLERDE

Kerem Aktürkoğlu, Atletico Madrid’e karşı oynadığı futbolla Portekiz basınında yine manşetleri süsledi. Portekiz gazeteleri yıldız oyuncunun performansına övgüler yağdırdı.

El Desmarque, Kerem’in attığı gol sonrası Simeone’nin sinirlenmesine dikkat çekerek, “Aktürkoğlu, Atletico Madrid'in Simeone'yi kızdıran dörtlü başarısızlığını affetmiyor. Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynadığı maça pek de iyi başlamadı. Kerem Aktürkoğlu'nun kırmızı beyazlı savunmanın art arda hatalarıyla skoru 1-0'a getirmesi Simeone'yi kızdırdı" ifadelerini kullandı.

A Bola ise maçı "Kökçü'nün sopası, Di Maria ve Aktürkoğlu'nun büyüsü. Türk kanat oyuncusu bitiricilik konusunda bir kez daha rahat davrandı ve şut çekerken titremedi, Oblak'ı aldattı ve ilk golü attı. Carreras'la çok iyi anlaştı ve tehlikeli kontra ataklara öncülük etti. Bütün bunlara, kanadın ve merkezin savunmasına katılma, kapatma konusunda muazzam bir yeteneği ekledi” şeklinde gördü.

Dıarıo De Notıcıas ise Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica forması ile 5 maçta 4 gol atmasına dikkat çekerek Atletico Madrid kalecisi Oblak’ı avladığını vurguladı.