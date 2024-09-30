Kerem Aktürkoğlu'nun Harry Potter sevinci Avrupa'da yayılıyor

Bu özel an, Kutesa'nın eski takım arkadaşı Zeki Amdouni'yi izlemek için takip ettiği Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun gol sevincini görmesiyle ortaya çıktı.

Kutesa bu sevinci ilham verici bulduğunu belirterek, "İlham için teşekkürler Kerem Aktürkoğlu" dedi.

Bu jest, futbol dünyasında büyük ilgi gördü ve Kutesa'nın Aktürkoğlu'na olan hayranlığını gözler önüne serdi.

Kerem Aktürkoğlu, “Paylaştığım fotoğraftan sonra Harry Potter benzetmeleri viral oldu. Attığım golleri bununla birleştirmek istedim. 'Gol attım, rakibi etkisiz hale getirdim' anlamı taşıyor” demişti.

Süper Lig'de zorlu günler geçiren Galatasaray'da attığı goller ve futboluyla taraftarların büyük sevgisini kazanan Kerem Aktürkoğlu, gol attığında ünlü roman karakteri Harry Potter'ın büyü hareketini yaparak sevincini yaşamıştı.