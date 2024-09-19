Kerem Aktürkoğlu'nun sahaya ilk 11’de çıkması neredeyse kesin

Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservisle Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımına harika bir performans ile girişi yaptı. İlk maçında Santa Clara’ya karşı forma giyen yıldız oyuncu, Portekiz ekibindeki ilk golünü attı.

Benfica, bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde Kızılyıldız’a karşı oynayacağı maç öncesi sosyal medyada yaptığı paylaşımda Kerem’e de yer verdi.

Milli oyuncunun bu akşamki mücadelede sahaya ilk 11’de çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Benfica'nın Kızılyıldız ile deplasmanda kozlarını paylaşacağı müsabaka bu akşam TSİ 19:45'te başlayacak.