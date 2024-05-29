Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın yıldızı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun yeni adresi belli oluyor.

Yaptığı açıklamalarla veda sinyalleri veren Kerem ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

YENİ ADRESİ İSPANYA!

İddialara göre; milli futbolcu Real Sociedad'a transfer olacak.

İspanyol temsilcisi, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro da bonus teklif etti.

Diğer taraftan 25 yaşındaki milli futbolcunun Real Sociedad ile anlaşma sağladığı da ifade edildi.

Real Sociedad'ın transferi bitirme noktasına getirdiği yazıldı.

Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı belirtilirken, Cimbom'un Kerem için 15 milyon euro artı 5 milyon euro bonus istediği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol atarken 9 asist yaptı.