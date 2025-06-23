Kerem Aktürkoğlu'nun yeni hocası eski Fenerbahçeli olacak

Sezonu kupasız kapatan Portekiz devi Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, kulüple yol ayrımına geldi.

Portekiz basınında yer alan haber göre milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği kulüp, sezonu İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da tamamlayan Vitor Pereira'yı teknik direktörlük koltuğuna geçirmek istiyor.

Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Vitor Pereira, Rui Costa'nın Bruno Lage'nin yerine takımın başına geçirmek istediği isim. 56 yaşındaki teknik direktör, memleketine büyük bir kapıdan geri dönmeyi ve şampiyonluklar ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir kulüpte çalışmayı kabul ediyor. Mais Sport'a verdiği demeçte, kariyerinin bu aşamasında, finansal konulardan çok spor projelerine odaklandığını belirtti. Wolverhampton'da yeni sezonda, hedefinin her zaman yeni bir düşüşü önlemek olduğunu biliyor. Bununla birlikte, önemli oyuncular kaybetti. Portekiz'e dönüşü ufukta görünüyor."

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele eden Benfica'da son olarak Orkun Kökçü ve Lage arasında yaşanan sözlü tartışma gündem olmuştu.

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