Kerem Aktürkoğlu sevindi, Fenerbahçe üzüldü

Fenerbahçe Portekiz’de sürdürdüğü yeni sezon hazırlıkları kapsamında Benfica ile Estadio da Luz’da karşı karşıya geldi.

MOURINHO’DAN İDEALE YAKIN 11

TSİ 22:00’da başlayacan hazırlık maçında Jose Mourinho “Livakovic, Mert, Çağlar, Oosterwolde, A.Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, En Nesyri” ilk 11’ini sahaya sürdü. Portekizli çalıştırıcı ideale yakın bir kadroyla Benfica karşısına çıktı.

KEREM AKTÜRKOĞLU GOL PERDESİNİ AÇTI

Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu 37’inci dakikada Fenerbahçe ağlarını havalandırmasıyla hareketlenen karşılaşmada ilk yarı gol düellosuna sahne oldu.

ARCHIE BROWN İÇİN ŞANSIZ AN

Benfica öne geçtikten sadece 5 dakika sonra yeni transfer Archie Brown’un kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkardı.

İRFAN CAN CEZA SAHASI DIŞINDAN CEVAP VERDİ

Fenerbahçe bu gole uzatma dakikalarında İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışından gönderdiği nefis şutla cevap verdi ve ilk yarı 2-1 Benfica üstünlüğüyle sona erdi.

SZYMANSKI’NİN KİLİT PASI GOLÜ HAZIRLADI

Sarı Lacivertliler 60’ıncı dakikada Szymanski’nin harika pasında rakip defansın arkasına hareketlenen En Nesyri’nin yakaladığı net pozisyonu sonuçlandırmasıyla eşitliği yakaladı.

FENERBAHÇE ARAUJO'YA ENGEL OLAMADI

Fenerbahçe 2-0’dan geri dönüp eşitliği sağladı ancak 81’inci dakikada Benfica’nın Araujo ile bulduğu gole engel olamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Araujo’nun 90’ıncı dakikada attığı ikinci gol VAR kararı sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.