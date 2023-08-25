Kerem Atagan Süper Lig'de kaldı. Yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında katılan Kerem Atakan Keskin, Karagümrük'e gidiyor.

Kerem Atagan Süper Lig'de kaldı. Yeni takımı belli oldu

Sezona Konferans Ligi galibiyetleriyle başlayan ve kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta süre almıştı.

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