Kerem Atagan Süper Lig'de kaldı. Yeni takımı belli oldu

Sezona Konferans Ligi galibiyetleriyle başlayan ve kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta çalışmalar hız kesmeden sürüyor.



Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fatih Karagümrük, Kerem Atakan Kesgin'i 1 yıllığına kiralamak için Beşiktaş ile anlaşmaya vardı.



Geçtiğimiz sezon başında Sivasspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah beyazlı formayla çıktığı 8 resmi maçta süre almıştı.