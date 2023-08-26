Kerem Atakan Kesgin Karagümrük'te

Editör: Barış Atakan

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u kadrosuna dahil ettikten sonra bu sefer de Beşiktaş'tan transfer yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti.

Takımdan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist katkısı üretemedi.