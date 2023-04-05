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Kerem'den Trabzonspor mesajı

Trabzonspor'un sezon başında 2'nci Lig ekiplerinden 1461 Trabzon'a kiraladığı Kerem Baykuş, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:43
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Kerem Baykuş: Bütün mücadelem Trabzonspor için

Kerem'den Trabzonspor mesajı
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1461 Trabzon formasını bu sezon 27 maçta terleten 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yaptı.

Gelecek sezon Trabzonspor'a hazır bir şekilde dönmek istediğini belirten Kerem Baykuş, bordo-mavili forma altında başarılar kazanmak istediğini ifade etti. Sahada elinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştığını ifade eden Kerem Baykuş, "Öncelikle 1461 Trabzon Futbol Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu'na, Futbol Şube Sorumlumuz Semih Hekimoğlu'na bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Ben de onların güvenlerini boşa çıkarmadığım için çok mutluyum.

Teknik direktörümüz Ulaş Ulusan yönetiminde iyi bir ivme yakaladım. Kendisi ile iyi bir uyum içerisindeyiz. Ben de zaten yapım gereği her zaman sahada en iyisini yapmaya çalışan birisiyim. Hedefim ise Trabzonspor formasıyla başarılar kazanmak. Bütün mücadelemi bunun için veriyorum. Bu sezon da benim için gayet güzel geçiyor. İnşallah bu sezon sonunda 1461 Trabzon FK ile şampiyonluk yaşayıp en büyük hayalim olan Trabzonspor'a en iyi ve en güçlü şekilde geri dönerim" şeklinde konuştu

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