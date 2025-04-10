Kerem Bursin saç ektirdi, sosyal medyada kıyamet koptu

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Kerem Bursin saç ektirdi, sosyal medyada kıyamet koptu

Saç ektiren ünlü oyuncu Kerem Bursin'in yeni imajı sosyal medyayı yıktı geçti.

Aşkları ile gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu Krem Bursin imajını değiştirme kararı aldı. Saç ektiren Bursin'in son hali ise magazin dünyasının gündemine oturdu.

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'Bu Şehir Arkandan Gelecek', 'Muhteşem İkili', 'Sen Çal Kapımı', 'Ya Çok Seversen' ve 'Mavi Mağara' gibi birçok yapımda rol alan Kerem Bursin, yine magazin gündemini salladı.

En son iş insanı Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen Kerem Bursin, ardından ayrılık kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

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Bir süredir yurt dışında olan Kerem Bursin'deki değişiklik hemen gözlere takıldı. Elle Man Arabia’nın Nisan kapak yüzü olan Kerem Bürsin, yeni imajı ile bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Kerem Bursin saç ektirdi, sosyal medyada kıyamet koptu
Kerem Bursin saç ektirdi, sosyal medyada kıyamet koptu