Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu’nun aşk yaşadığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağcıoğlu geçtiğimiz günlerde Bürsin’in evinden yaptığı paylaşım ile aşk dedikodularını doğrulamıştı. Herkes Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu’nun gizli aşkını değil daha çok Selin Yağcıoğlu ile Mehtap Algül’ün yakın arkadaş olduğunu ve Algül’ün ise bir dönem Bürsin’le aşk yaşadığını konuşuyor.

ORTALIK KARIŞTI

Selin Yağcıoğlu’nun ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşadığını yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Mehtap’a anlatmış olması ortalığı daha da karıştırdı.

Bürsin’le bir dönem aşk yaşayan Mehtap Algül, yaşananların ardından adının olaylara karıştırılmasından, özel konuşmalarının ise gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

“ESKİ ERKEK ARKADAŞIMLA ARALARINDA ETKİLEŞİM OLMUŞ”

Algül 'Ben bunun içine çekildim. Konu bundan 1 ay önce bir arkadaşımı podcast'ime davet ettim. Bana 5 gün sonra bir ses kaydı attı. Eski erkek arkadaşımla bir mekanda tanışmışlar. Aralarında bir etkileşim olmuş. Benim bunu bilmemi istemiş. Biz de iki kadın medeni olarak anlaştık. Benim de zaten hayatımda biri var gayet iyiyim.

“BUNU YAPMASINI SINIR İHLALİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Algül daha sonra Selin Yağcıoğlu’nun başka bir ses kaydı gönderdiğini, linç edildiğini ve kendisinin bir fotoğrafına kalp atıp destek istediğini söyledi. Mehtap Algül, “Ben bunu karşılayamam. Biz hayatımızı bundan sonra sana göre mi yaşayacağız. Ben bu mesajı görmezden geldim. Bu kadar önemli insanlar mıyız? Sonra gördüm ki açıklamalar yapmış, hayatımda biri olduğunu benimle konuştuğunu söylemiş. Ben kendim bunu açıklamamışken bunu yapmasını sınır ihlali olarak görüyorum” dedi.