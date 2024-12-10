Kerem Demirbay’a sürpriz talip çıktı

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Kerem Demirbay’a sürpriz talip çıktı

Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Kerem Demirbay’a sürpriz talip çıktı. Tecrübeli oyuncuya Yunanistan’dan yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay için Yunanistan'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sportdog'da yer alan habere göre, Olympiakos, Kerem Demirbay ile ilgileniyor.

31 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'da istediği süreyi bulamadığı için yeni bir arayışta olduğu ancak sarı-kırmızılıların deneyimli futbolcuyu bedava bırakmayacağı kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon 19 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı. Sarı-kırmızılıların geçen sezon Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, toplamda ise Galatasaray forması altında 61 maçta 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4.4 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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