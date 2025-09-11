Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için olay sözler!

Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Demirbay'dan İlkay Gündoğan için olay sözler!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Eyüpspor'da Kerem Demirbay açıklamalarda bulundu. Daha önce sarı-kırmızılılarda forma giyen Demirbay, Galatasaray'ın yeni transferi İlkay Gündoğan için flaş sözler kullandı.

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray maçı öncesi TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Eyüpspor'a giden Kerem Demirbay, İstanbul ekibine transferiyle ilgili, "Güzel, mutluyum burada. Şükür gelmişim. İyi bir zaman geçiriyorum. Takım, kulüp, arkadaşlarım... Huzurluyuz. Ben mutluyum burada olduğum için." dedi.

Daha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadıDaha imzası kurumadan Kerem Aktürkoğlu krizi! Takımda yer yerinden oynadı

kbkbkbbk.gif

Arda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen olduArda Güler'in dünyası yerle bir oldu! Tam bir kabus: Olmaz denilen oldu

GALATASARAY MAÇI SÖZLERİ

Hafta hafta daha iyi olduklarını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, ligde hafta sonunda Galatasaray ile oynayacakları maç için, "Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi. Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye'nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz, futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur." diye konuştu.

Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyorTransferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

p.jpeg

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

LKAY GÜNDOĞAN'A METHİYELER

Galatasaray'ın orta sahası ve İlkay Gündoğan transferiyle ilgili konuşan Kerem Demirbay, "İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City'de oynamış, Dortmund'da şampiyon olmuş. Barcelona'ya gitmiş, sonra City'ye dönmüş, Galatasaray'a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G.tü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye'ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Kenan Yıldız Serie A'da ayın oyuncusu seçildi!Kenan Yıldız Serie A'da ayın oyuncusu seçildi!

Acun Ilıcalı Ronaldinho'nun oğlunu transfer etti!Acun Ilıcalı Ronaldinho'nun oğlunu transfer etti!

Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!

Ali Koç düştü!Ali Koç düştü!

Son Haberler
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Bilecik’te Kamu Spor Oyunları başlıyor!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Eski başkan hakkında beraat kararı!
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
Fenomenlerin önerdiği zayıflama formüllerindeki büyük tehlike. Uzmanlar uyarıyor
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
İlayda’yı öldüren sanığın davası karara çıktı
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!
Bilecik’in ilk kadın kamyon şoförü yollarda!