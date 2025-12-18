Sezon başında Galatasaray’dan ayrılarak Eyüpspor’a transfer olan Kerem Demirbay ile ilgili dikkat çeken bir gelişmesi yaşandı. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, İstanbul temsilcisiyle yollarını ayırmaya hazırlandığı iddia edildi.

EYÜPSPOR İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEYİ PLANLIYOR

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de 15 maçta görev aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

HT Spor’dan Çağatay Çelik’in haberine göre Demirbay, Eyüpspor ile olan sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

ÖNCELİĞİ İSTANBUL'DA KALMAK

Haberde, Kerem Demirbay’ın önceliğinin kariyerine İstanbul’da devam etmek olduğu aktarıldı. Deneyimli futbolcunun halen Süper Lig’de yabancı statüsünde forma giymesi ise transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.