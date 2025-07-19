Kerem Demirbay'dan transfer itirafı: Galatasaray'a bunu yapmak istemedim

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Demirbay Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada transfer sürecine dair çapırıcı bir itirafta bulundu.

"BÜYÜK KULÜPLERDEN TEKLİFLER VARDI"

Kerem Demirbay, "Eyüpspor'a transfer olmadan önce İstanbul'dan başka büyük kulüplerden de teklifler vardı. Bunu yapmak istemedim. Galatasaray benim evim olmuştu. Çalışanından, taraftarına herkes bana sahip çıktı. Bende karakter olarak büyük rakip bir takıma gidemedim, kendime yakıştıramam." dedi.