Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu!

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Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu!

Galatasaray'ın sabah saatlerinde yollarını ayırdığını açıkladığı Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu. Gurbetçi oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a imza attı.

GALATASARAY'IN VEDA MESAJI YAYINLAMIŞTI

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.

Sarı-kırmızılılar tarafında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. "

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EYÜPSPOR'A İMZA ATTI

Kerem Demirbay, Galatasaray'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Eyüpspor ile resmi sözleşme imzaladı.

Deneyimli orta saha oyuncusu transferinin ardından "ikas Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da geçirdiği 3 sezonda 76 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 7 gol, 10 asist kaydetti.

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