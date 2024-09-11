Kerem Florya'ya veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kerem Florya'ya veda etti

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e gitmeden önce Florya'ya giderek kulübüyle vedalaştı.

2020 yılında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’dan Süper Lig devi Galatasaray’a transferi ile herkesi şaşkına çeviren Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılardan ayrıldı. 25 yaşındaki sol kanat 12 milyon Euro karşılığında Benfica’nın yolunu tuttu.

FLORYA'YA VEDA ETTİ

İmzayı atar atmaz milli maçlar için Türkiye’ye dönen Kerem Aktürkoğlu Portekiz’e gitmeden önce Florya’ya uğradı.

Eski kulübü ve takım arkadaşlarını ziyaret eden Kerem Aktürkoğlu o anları sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj ile paylaştı.

İşte Kerem Aktürkoğlu’nun paylaşımı:

Ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyordum; ama Lizbon’a gitmeden önceki son günümü evimde geçirmek, Florya’da birlikte büyüdüğüm insanları görmek, onların dualarını ve iyi dileklerini alarak çıkmak istedim yeni yoluma… Benimle beraber olan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray için sayısız fedakârlık yapan, ailelerinden çok bizleri gören, Florya’nın gizli kahramanları… Sizin hakkınızı ödeyemem, hepinizin üzerimde ayrı ayrı emeği var; sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın”

PERFORMANSI

4 sezonda Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 46 gol 42 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu bu süreçte 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Son Haberler
Almanya Dresdende köprü çöktü
Almanya Dresdende köprü çöktü
İki Bakan Narin'in köyüne gidiyor
İki Bakan Narin'in köyüne gidiyor
Galatasaraylı yıldızın hesaplarına bloke kondu
Galatasaraylı yıldızın hesaplarına bloke kondu
İstifa iddiaları ile gündem gelen Bakan Güler Kazakistan'da!
İstifa iddiaları ile gündem gelen Bakan Güler Kazakistan'da!
Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü
Anaokulunda nöbetçi öğretmene dayak! Biri boksör iki kardeş kemer ve yumrukla dövdü