Kerem Florya'ya veda etti

2020 yılında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor’dan Süper Lig devi Galatasaray’a transferi ile herkesi şaşkına çeviren Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz hafta sarı-kırmızılılardan ayrıldı. 25 yaşındaki sol kanat 12 milyon Euro karşılığında Benfica’nın yolunu tuttu.

FLORYA'YA VEDA ETTİ

İmzayı atar atmaz milli maçlar için Türkiye’ye dönen Kerem Aktürkoğlu Portekiz’e gitmeden önce Florya’ya uğradı.

Eski kulübü ve takım arkadaşlarını ziyaret eden Kerem Aktürkoğlu o anları sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj ile paylaştı.

İşte Kerem Aktürkoğlu’nun paylaşımı:

“Ne kadar zor olabileceğini tahmin edebiliyordum; ama Lizbon’a gitmeden önceki son günümü evimde geçirmek, Florya’da birlikte büyüdüğüm insanları görmek, onların dualarını ve iyi dileklerini alarak çıkmak istedim yeni yoluma… Benimle beraber olan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Galatasaray için sayısız fedakârlık yapan, ailelerinden çok bizleri gören, Florya’nın gizli kahramanları… Sizin hakkınızı ödeyemem, hepinizin üzerimde ayrı ayrı emeği var; sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın”

PERFORMANSI

4 sezonda Galatasaray formasıyla 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 46 gol 42 asistlik katkı sağladı. Yıldız futbolcu bu süreçte 2 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.