Kerem Aktürkoğlu'ndan flaş açıklama

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği maçta attığı 2 golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, açıklamalarda bulundu.

Kerem şunları söyledi:

- Aslında iki haftadır güzel futbol oynuyorduk. Bu hafta bunu hem oyun olarak hem de skor olarak devam ettirmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık.

- Güzel başladık, güzel bitiriyorduk. İlk yarı daha farklı olabilirdi. Sonu güzel bitti. Güzel bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim.

- Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişler geldiği zaman övgüler de çok fazla oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Zaman zaman bunlardan etkilendim. Bunu bir şekilde kıracağıma düşünüyordum.

- Sadece gol ve asist yaparak takıma katkı sağlamanın yanında gerekirse 90 dakika koşarak, müdahale ederek faydalı olmak istiyorum. Beş haftadır goller ve asistler gelmiyordu. Bu hafta ikisi de oldu. Çok şükür güzel bir maçtı. Herkese teşekkür ederim.

- Takım arkadaşlarım bana saha içinde ve dışında çok fazla destek oluyor. Bafe (Gomis) her gün idmanlardan sonra gol atacağımı söyledi. Beni motive ettiler. Takım arkadaşlarım beni çok fazla motive ediyor. Bu takım ruhunu devam ettirmemiz lazım. En önemli şey bu.

- Golü kimin attığı önemli değil. Yunus bugün gol atamadı ama çok güzel oynadı, asist yaptı. Olay gol veya asist yapmak değil, takıma verdiğimiz katkı. Dries gol atamadı ama harika bir oyun oynadı, mücadele etti. Bunu değerlendirmek lazım. İnşallah süreç böyle devam eder ve sonu şampiyonlukla biter.