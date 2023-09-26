Kerem Icardi icadı penaltı atışı şaşkınlık yarattı

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Galatasaray, 35. dakikada penaltı kazandı.
Kerem-Icardi işbirliği ile kullanılan penaltıda yaşanan pozisyon şaşkınlık yarattı.
ICARDI BOŞ KALEYE KAÇIRDI
Kerem Aktürkoğlu, penaltıda topun başına geçti. Hakemin düdüğü sonrası Kerem, penaltıyı pas atarak kullanmayı tercih etti.
Icardi, Kerem'in attığı pasa hareketlendi ve boş kaleye vuruşunu yaptı.
Ancak Icardi, imkansızı kaçırdı ve topu dışarı yolladı.
Bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu.