﻿Kerem Kamal dünya şampiyonu

6 Avrupa şampiyonluğu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Pontevedra kentinde devam eden organizasyonun grekoromen stil 60 kilo yarı finalinde Gürcistanlı rakibi Irakli Dzimistarishvili elen Kerem Kamal, finalde Azerbaycanlı Nihat Zahid Mammadli ile eşleşti.

Rakibini 8-0 yenen Kerem, altın madalyanın sahibi oldu.

NESRİN BAŞ FİNALDE

Kadınlar 68 kiloda mücadele eden Nesrin Baş, eleme turunda dünya ve Avrupa şampiyonu Moldovalı güreşçi Irina Ringaci'yi, çeyrek finalde İspanyol Marta Ojeda Navarro'yu, yarı final de ABD'li Sienna Ariana Ramirez'i yenerek finale yükseldi. Nesrin Baş, finalde Japon Naruha Matsuyuki ile karşılaşacak.