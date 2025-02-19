Kerem ve Okun Benfica’yı kurtardı: 16 maç sonra büyük sevinç

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Kerem ve Okun Benfica’yı kurtardı: 16 maç sonra büyük sevinç

Şampiyonlar Lig’inde Benfica evinde Monaco’yu ağırladı. Portekiz ekibi Kerem Aktürkoğlu ve Okrun Kökçü’nün yıldızlaştığı maçta 3-3 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Kerem ağları havalandırarak 16 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Benfica ile Monaco, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşı karşıya geldi. 3-3 biten mücadele sonrası skor avantajıyla bir üst tura yükselen Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol atma başarısı gösterdi.

Benfica'da gol perdesini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. 16 maç sonra fileleri havalandıran milli futbolcunun gol sevinci dikkat çekti.

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Kerem Aktürkoğlu kendisiyle özdeşleşen asa sallama sevincini yapmadan önce uzun süredir gol atamamasına göndermede bulundu ve asasını sallamadan önce siliyormuş gibi yaptı.

Kerem'in bu gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan karşılaşmada öne çıkan bir diğer isim de Orkun Kökçü'ydü.

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Mücadelenin kapanış golünü kaydeden Orkun Kökçü maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.

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