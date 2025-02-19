Kerem ve Okun Benfica’yı kurtardı: 16 maç sonra büyük sevinç

Benfica ile Monaco, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşı karşıya geldi. 3-3 biten mücadele sonrası skor avantajıyla bir üst tura yükselen Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gol atma başarısı gösterdi.

Benfica'da gol perdesini 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu açtı. 16 maç sonra fileleri havalandıran milli futbolcunun gol sevinci dikkat çekti.

Kerem Aktürkoğlu kendisiyle özdeşleşen asa sallama sevincini yapmadan önce uzun süredir gol atamamasına göndermede bulundu ve asasını sallamadan önce siliyormuş gibi yaptı.

#UCL | Kerem Aktürkoğlu, suskunluğunu Şampiyonlar Ligi sahnesinde bozuyor! Pavlidis çevirdi Kerem bitirdi!⚽️ pic.twitter.com/mvOMvHyUnX — TRT Spor (@trtspor) February 18, 2025

Kerem'in bu gol sevinci sosyal medyada büyük ilgi gördü. Öte yandan karşılaşmada öne çıkan bir diğer isim de Orkun Kökçü'ydü.

Mücadelenin kapanış golünü kaydeden Orkun Kökçü maçın oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.