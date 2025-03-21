Kerem ve Orkun Portekiz’de ortalığı ayağa kaldırdı: “Şov yaptı” dediler

A Milli Takım, Uluslar Ligi play off ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup etti. Milli Takım’a galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci’den geldi. A Milli Takım aldığı galibiyet ile rövanş maçı için ciddi avantaj yakaladı. Rövanş maçından alınacak bir galibiyet, beraberlik ya da tek farklı mağlubiyet ile Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmenin önünü açacak.

Milli Takım’ın 2 yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün performansları Portekiz’de manşetleri süsledi. Benfica forması giyen 2 oyuncu ile ilgili çıkan haberlerde övgüler yağdı.

A Bola gazetesi, "Uluslar Ligi: Türkiye-Macaristan maçında parlayan Benfica oldu" başlığını atarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Uluslar Ligi yükselme/düşme play-off'unun ilk ayağında Macaristan'ı ağırladı ve 3-1 yendi. Bu büyük ölçüde Türklerin üç golünde doğrudan rol oynayan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica ortaklığı sayesinde oldu."

Öte yandan A Bola, Orkun Kökçü'nün sarı kart görerek cezalı duruma düştüğünü 'Benfica için iyi haber' yorumuyla duyurdu. Millî futbolcu, sarı kart cezalısı olduğu için Budapeşte'de forma giyemeyecek.

RECORD: 'KÖKÇÜ VE AKTÜRKOĞLU, TÜRKİYE'NİN ÖNE GEÇMESİNDE YARDIMCI OLDU'

Record ise, "Benfica'dan Kökçü ve Aktürkoğlu, Türkiye'nin Uluslar Ligi maçında rövanş öncesinde öne geçmesine yardımcı oldu' başlığını kullanarak şu sözlere yer verdi:

"Orta saha oyuncusu 9. dakikada alan dışından bir şutla skoru açtı ve Macaristan'ın Andreas Schafer (25') aracılığıyla eşitliği sağlamasının ardından kanat oyuncusu topu kafayla ağlara göndererek ev sahibi tarafı bir kez daha öne geçirdi. 73. dakikada İrfan Can Kahveci, Aktürkoğlu'nun asistiyle durumu 3-1 yaptı. Lig A'ya yükselmeye çalışan Türkiye ve Lig B'ye düşmekten kurtulmaya çalışan Macaristan pazar günü tekrar oynayacak."