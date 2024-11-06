Kerem ve Orkun tarih yazmak için sahaya çıkacak

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Portekiz devi, Almanya deplasmanında tarihi bir başarı yakalamak için sahada olacak. Benfica'nın tarihinde daha önce Bayern Münih'e karşı galibiyetinin bulunmaması bu maçı daha önemli hale getiriyor.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki futbolcu, Benfica'ya Bayern Münih karşısında ilk zaferini getiren isim olabilir.

Takımını Bayern Münih karşısında da sırtlaması durumunda Kerem Aktürkoğlu, Benfica tarihindeki ilk Bayern Münih galibiyetine imzasını atmış olacak.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Benfica’nın bir başka milli oyuncusu Orkun Kökçü ise bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

Portekiz devi, Şampiyonlar Ligi’nde 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.