Kerem ve Orkun’un hocasından olay hareket! O anlar Barcelona maçı sonrası kaydedildi

Şampiyonlar Ligi’nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, sahasında Barcelona’ya 5-4 mağlup oldu.

Toplamda 9 golün çıktığı maçta Benfica, ikinci dakikada Vangelis Pavlidis ile öne geçti. Barcelona'da Robert Lewandowski, 13. dakikada kullandığı penaltıda skoru 1-1 yaptı. Benfica'da Pavlidis, 22'de ve 30. dakikada penaltıdan bulduğu gollerle durumu 3-1'e getirdi. Barcelona, 64. dakikada Raphinha ile 3-2'yi buldu. Benfica 68. dakikada Ronald Araujo'nun kendi kalesine attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.



Barcelona, 78'de Robert Lewandowski'nin attığı penaltı golüyle durumu 4-3 yaptı. Barcelona, Eric Garcia'nın 86. dakikada attığı golle 4-4'ü buldu. Baskısını sürdüren Barcelona, Raphinha'nın 90+6'daki golüyle maçı 5-4 kazandı. Benfica'da Arthur Cabral, 90+8'de yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.



Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başladı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kulübünün kazandığı penaltıyı yaptıran isim oldu.

????Bruno Lage dando esporro histórico nos jogadores do Benfica, DENTRO DE CAMPO, após perder de virada para o Barça



????Bruno Lage perdeu o grupo no Botafogo após uma entrevista. Imaginem isso



????Olha o que esse homem tá fazendo nesse momento pic.twitter.com/ZkbeZbBaBn — Futebol no Rio (@Futebolnorio) January 21, 2025

FUTBOLCULARI SAHADA AZARLADI

Karşılaşma sonrası Benfica Teknik Direktörü Bruno Large’den olay hareket geldi. Large, tüm oyuncuları sahanın ortasına toplayarak azarladı. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.



Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, yenilgi sonrası tüm futbolcuları sahada topladı. Lage'nin oyuncularını azarladığı görüntü kısa sürede gündem oldu.

