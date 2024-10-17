Kerem ve Orkun’un takımına büyük şok. 3 yıl ceza yemeleri gündemde

Milli yıldızlar Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün takımı Benfica soruşturma şoku ile sarsıldı. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada Portekiz devi vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor.

Benfica hakkındaki davanın, rüşvet, şike ve yargı sistemini etkilemeye yönelik girişim iddialarla ilgili olduğu belirtildi.

SAVUNMAYA HAZIRLANIYORLAR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica Başkanı Rui Costa avukatları ile bir araya gelerek savunmaya hazırlandı. Benfica yönetimi, 20 günde savcılığa savunma verecek. Öte yandan Benfica yönetimi, Portekiz’deki Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu’nun internet sitesinde yaptığı açıklamada soruşturma ile ilgili bilgi verdi. Açıklamada kulübün “usulsüz menfaat temin etme veya sağlama suçu ve nitelikli vergi kaçakçılığı suçu ile açıkça bağlantılı olarak” isnat edilen eylemler nedeniyle “aktif yolsuzluk suçu işlemekle” suçlandığı belirtildi.

3 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLEBİLRLER

Açıklamada suçlamaların asılsız olduğunu vurgulayan Benfica yönetimi, yasal prosedüre göre hareket ederek savunma hazırlayacaklarının altını çizdi. Öte yandan savcılık Benfica Başkanı Rui Costa’ya yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı.

Portekiz basını, iddiaların son derece ciddi olduğunun altını çizerek son dönemde futbola yönelik olarak başlatılan en ciddi soruşturma olduğunun altını çizdi. Savcılığın başlattığı soruşturma sonucu Benfica suçlu bulunursa 6 aydan 3 yıla kadar spor müsabakalarından men edilebilecek.