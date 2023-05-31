Kerem Yavaş: Buna hazırız

Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrumspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Yavaş, ikinci maça hazır olduklarını dile getirdi.

Kerem Yavaş: Buna hazırız

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Yavaş'ın açıklamaları;

-Ciddi efor sarf ettiğimiz 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen oyun olmasa da iki takım adına da iyi mücadele vardı. Skoru korumak önemliydi. İlk devreyi tamamladık. Şimdi Bodrum'da mevsim şartları ve maç saati bizi daha fazla zorlayabilir ama buna da hazırız. Önemli anları daha iyi oynayacak takım bir üst tura yükselecektir. (AA)

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
İsmet Taşdemir tura odaklandı Spor
İsmet Taşdemir tura odaklandı
LGS öncesi ailelere ve velilere ipuçları: İşte sınav stresini yenmek için 5 püf noktası Güncel
LGS öncesi ailelere ve velilere ipuçları: İşte sınav stresini yenmek için 5 püf noktası
Hobi bahçesinde 25 metre tünel kazdılar. Polisin ele geçirdiği maddeler şaşkınlık yarattı Güncel
Hobi bahçesinde 25 metre tünel kazdılar. Polisin ele geçirdiği maddeler şaşkınlık yarattı
Adıyaman'da büyük operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi Güncel
Adıyaman'da büyük operasyon: Onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Ürdün'de kral sofrası kuruldu: Binlerce kişilik ziyafet verildi Dünya
Ürdün'de kral sofrası kuruldu: Binlerce kişilik ziyafet verildi
Çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı Dünya
Çocuk felci aşısı yapan sağlık ekibine silahlı saldırı