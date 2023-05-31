Kerem Yavaş: Buna hazırız

Spor Toto 1. Lig play-off 2. tur ilk maçında konuk ettiği Bodrumspor'u 1-0 yenen Eyüpspor'un teknik sorumlusu Kerem Yavaş, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem Yavaş'ın açıklamaları;

-Ciddi efor sarf ettiğimiz 120 dakikadan çıkıp buraya geldik. Göze hoş gelen oyun olmasa da iki takım adına da iyi mücadele vardı. Skoru korumak önemliydi. İlk devreyi tamamladık. Şimdi Bodrum'da mevsim şartları ve maç saati bizi daha fazla zorlayabilir ama buna da hazırız. Önemli anları daha iyi oynayacak takım bir üst tura yükselecektir. (AA)